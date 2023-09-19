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Звезда баскетбольной молодежки Украины перебрался к чемпиону Франции

Монте-Карло, Вторник 19 сентября 2023 13:26
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Звезда баскетбольной молодежки Украины перебрался к чемпиону Франции Фото: Владислав Семерич (слева) в составе сборной Украины U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Владислав Семерич сменил испанский "Тенерифе" на французский "Монако".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

19-летний украинец продолжит выступления в чемпионате Франции. Центровой пополнил ряды действующего чемпиона республики.

Семерич заключил с "Монако" контракт на 2 года. Пока центровой будет выступать за команду U-21 княжеского клуба. Молодой украинский баскетболист наработал на соглашение с монегасками в тренировочном лагере "Монако".

Семерич успел дебютировать в новой команде. На выходных монегаски проиграли стартовый матч Эспуар U-21 "Лиможу" (76:91). Статистика украинца – 7 очков, 5 подборов, 1 потеря за 19 минут на паркете. Он реализовал два из пяти двухочковых, а также три из пяти штрафных бросков.

Семерич воспитывался в системе "Черкасских Мавп" и сыграл несколько матчей в Суперлиге в сезонах 2020/21 и 2021/22. В прошлом году подписал контракт с испанским "Наутико Тенерифе". На Евробаскете-2023 центровой в составе сборной Украины U-20 завоевал "бронзу" Дивизиона B.

К слову, украинец Скапинцев отчислен "Нью-Йорк Никс" до старта сезона НБА.

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