Американка Гауфф триумфовала на WTA Finals-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA Finals Riyadh, финал

Гауфф – Чжэн – 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

Стартовали финалистки на равных. В первом сете они, прежде всего, сосредоточились на собственных подачах. Решающим стал восьмой гейм. В нем Чжэн неожиданно "под ноль" взяла подачу американки и вышла подавать на партию. Сетбол китайская теннисистка реализовала с первой попытки.

Чжэн получила импульс и во второй партии начала с брейка. Олимпийская чемпионка получила стратегическое преимущество, но реализовать его не смогла. Гауфф пришла в себя в середине отрезка, оформила два брейка и вышла вперед (5:3), дав старт игре нервов.

В девятом гейме американская теннисистка дважды была на грани завершения сета в собственную пользу. Однако Чжэн отыгралась и взяла подачу оппонентки. Впрочем, в десятом Гауфф расставила все на места и с третьим брейком перевела матч в третий сет.

Решающая партия ознаменовалась качелями. Сначала китаянка оторвалась с брейком (2:0), но затем американская теннисистка вернулась с обратным (3:2). Однако в дальнейшем перехватила инициативу Чжэн (5:3). Однако Гауфф снова вырвалась вперед (6:5).

В двенадцатом гейме представительница США вообще имела два матчбола на подаче китайской теннисистки, но та сумела избежать поражения на этом этапе и перевела поединок в тай-брейк. А уже там борьбы не получилось – Гауфф просто "вынесла" соперницу (7:2) и впервые в карьере выиграла WTA Finals.