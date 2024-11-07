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Зиннер, Алькарас и другие узнали соперников на ATP Finals-2024

Турин, Четверг 07 ноября 2024 16:48
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Зиннер, Алькарас и другие узнали соперников на ATP Finals-2024 Фото: Лидер мирового рейтинга Янник Зиннер (x.com/atptour)
Автор: Андрей Костенко

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет 10-17 ноября в итальянском Турине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В финале примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона-2024. Не сыграет только 5-я ракетка мира – серб Новак Джокович. Он смог квалифицироваться на турнир, заняв 6-ю строчку в отборочном рейтинге, однако заявил, что пропустит итоговое соревнование из-за травмы.

По результатам жеребьевки участников разделили на две группы. В квартетах теннисисты проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по два лучших.

Результаты жеребьевки

Группа Илие Настасе

  • Янник Зиннер (Италия, 1)
  • Даниил Медведев (4)
  • Тейлор Фриц (США, 5)
  • Алекс де Минор (Австралия, 7)

Группа Джона Ньюкомбо

  • Александер Зверев (Германия, 2)
  • Карлос Алькарас (Испания, 3)
  • Каспер Рууд (Норвегия, 6)
  • Андрей Рублев (8)

Зиннер, Алькарас и другие узнали соперников на ATP Finals-2024

ATP Finals-2024: что известно

Соревнование состоится на закрытых кортах стадиона Inalpi Arena в Турине. Впервые с 2001 года в финале не сыграет ни один из легендарных тройки теннисистов современности: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович.

Рууд вернулся в Итоговый турнир после годового перерыва. В 2022-м он дошел до финала, где уступил Джоковичу.

Де Минор дебютирует на турнире и станет первым австралийским игроком в ATP Finals с 2004 года, когда туда вышел Ллейтон Хьюитт.

Организаторы нынешнего финала подготовили рекордный призовой фонд - 15,25 млн долларов. Победитель, при условии выигрышей во всех матчах, сможет заработать 4,8 млн.

Ранее Свентек с разгромом россиянки на смену приблизила полуфинал WTA Finals-2024.

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