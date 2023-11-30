Лунин получил союзников. Футболисты "Реала" не одобрили холодность Анчелотти к украинцу

Упрямство главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти по вратарскому вопросу столкнулось с непониманием в раздевалке Королевского клуба. Основа "сливочных" удивлена отношением к голкиперу Андрею Лунину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo .

Ситуация со стражами ворот испанского гранда рискует выйти из-под контроля. Безусловная ставка на Кепу Аррисабалагу в роли основного кипера не нравится не только украинским поклонникам футбола.

В ноябре Лунин стал основным вратарем "Реала" из-за травмы конкурента. Украинец сыграл 4 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 3 мяча. Дважды голкипер сборной Украины покидал поле без пропущенных мячей. Впрочем, Анчелотти заранее анонсировал возвращение Лунина на "банку".

Такое заявление итальянского специалиста удивило звезд команды и стало холодным душем для украинца. Футболисты считают несвоевременным публичное заявление тренера о появлении Кепы в роли основного в грядущем матче чемпионата Испании против "Гранады" (2 декабря).

Лунин завоевал авторитет в раздевалке, а одноклубники всегда поддерживают его. Довольны украинцем и помощники Анчелотти. Он якобы покорил их последними выступлениями, продемонстрировав уверенность и влияние. Однако эти обстоятельства вряд ли изменят решение наставника "Реала".

Тем не менее, по данным Marca, Анчелотти провел личную беседу с Луниным. Итальянский специалист заверил украинца, что ценит его вклад в результаты команды. В то же время он объяснил вратарю, что не будет менять иерархию на позиции голкипера.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, 7 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.