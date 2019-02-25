Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги

Він у складі "Ман Сіті" вдруге виграв турнір

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил уникальное для украинцев достижение. Об этом сообщает iSport.ua.

Игрок сборной Украины во второй раз выиграл Кубок английской Лиги. В этом сезоне Зинченко выходил на поле во всех шести матчах турнира, включая финальную встречу с "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти).

Первым украинцем, который завоевал титул был Андрей Шевченко, который в составе "Челси" в сезоне 2006/07 выиграл турнир.

Доходил до финала и еще один украинец Сергей Ребров с "Тоттенхэмом" в сезоне-2001/02, но в решающем матче с "Блэкберном" команда проиграла.

Отметим, что Зинченко выиграл третий трофей в составе "Манчестер Сити". В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги.

Напомним, ранее украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков Европы по итогам недели среди представителей топ-5 лег по версии WhoScored.