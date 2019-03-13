Зінченко став одним з кращих гравців "Манчестер Сіті" у матчі з "Шальке"

Коноплянка, в той же час, був непомітний на полі

Украинцы Александр Зинченко и Евгений Коноплянка приняли участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в составах "Манчестер Сити" и "Шальке" (7:0) соответственно. По данным WhoScored, одним из лучших игроков в составе "горожан" был признан Зинченко.

Он получил оценку 8,4 балла - это пятый результат в команде. Выше только у Лероя Сане (10), Бернарду Силвы (9,5), Рахима Стерлинга (9,5) и Серхио Агуэро (8,7).

Украинец совершил 104 касания к мячу, 82 точные передачи (95%), совершил 4 отбора (2 результат на две команды) и 3 перехвата. Также на счету Зинченко голевой пас.

Коноплянка оценен WhoScored на 5,4 балла - 6 результат в команде среди тех, кто вышел в старте.

Хавбек нанес один удар по воротам, который пришелся в створ (всего "Шальке" пробивал дважды), совершил 34 касания к мячу, отдал 19 точных передач (86%), совершил 1 отбор и 1 потерю мяча.

Для Зинченко это пятый полный матч за "Ман Сити" подряд, для Коноплянки - первая игра с 9 февраля.

Напомним, результат этого матча стал крупнейшим поражением для немецких клубов за все время их выступлений в турнире.