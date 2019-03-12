Зінченко і Коноплянка зіграють з перших хвилин матчу "Манчестер Сіті" - "Шальке"

Фото: Євген Коноплянка (Павло Кубанов/ffu.ua)

Гравці збірної України потрапили в стартові склади своїх команд

Гравці національної збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка потрапили до стартових складів своїх команд "Манчестер Сіті" і "Шальке" на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні заявки клубів.

Склади команд:

"Ман Сіті": Едерсон - Даніло, Ляпорт, Уокер, Зінченко - Д. Сільва, Гюндоган, Б. Сільва - Сане, Агуєро, Стерлінг

Запасні: Мурічі, Стоунз, Делф, Марез, Жезус, Фоден, Хамфріс

"Шальке": Ферманн - Стамбулі, Сані, Брума - Маккенна, Сердар, Бенталєб, Ощипка - Бюргшталлер, Емболо, Коноплянка

Запасні: Нубель, Мендільо, Руди, Матондо, Кутуджу, Скршібскі, Тошер

Для Олександра це п'ятий поєдинок поспіль в основному складі "городян". Євген же вперше за довгий час виявився в основі.

Зінченко в нинішньому сезоні зіграв у 19 матчах за англійський клуб у всіх турнірах, відзначившись голом і 4 ассистами. Коноплянка зіграв за німецьку команду 19 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 2 ассисти.

Поєдинок "Манчестер Сіті" - "Шальке" розпочнеться о 21:30 за київським часом. Перша гра між командами завершився перемогою "городян" - 3:2.

У паралельному матчі найсильнішого визначать "Ювентус" і "Атлетіко".