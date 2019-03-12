Зінченко і Коноплянка зіграють з перших хвилин матчу "Манчестер Сіті" - "Шальке"

Гравці збірної України потрапили в стартові склади своїх команд
Гравці національної збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка потрапили до стартових складів своїх команд "Манчестер Сіті" і "Шальке" на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні заявки клубів.
Склади команд:
"Ман Сіті": Едерсон - Даніло, Ляпорт, Уокер, Зінченко - Д. Сільва, Гюндоган, Б. Сільва - Сане, Агуєро, Стерлінг
Запасні: Мурічі, Стоунз, Делф, Марез, Жезус, Фоден, Хамфріс
Your City line-up for tonight!— Manchester City (@ManCity) March 12, 2019
XI Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva (C), Sterling, Sane, Bernardo, Aguero
Subs Muric, Stones, Delph, Mahrez, Jesus, Foden, Humphreys#cityvs04 #mancity pic.twitter.com/ddLBPY96Py
"Шальке": Ферманн - Стамбулі, Сані, Брума - Маккенна, Сердар, Бенталєб, Ощипка - Бюргшталлер, Емболо, Коноплянка
Запасні: Нубель, Мендільо, Руди, Матондо, Кутуджу, Скршібскі, Тошер
The teams are in!— FC Schalke 04 (@s04_en) March 12, 2019
Our @ChampionsLeague XI to face @ManCity #s04 #UCL #S04MCI pic.twitter.com/3OKDFdOM8O
Для Олександра це п'ятий поєдинок поспіль в основному складі "городян". Євген же вперше за довгий час виявився в основі.
Зінченко в нинішньому сезоні зіграв у 19 матчах за англійський клуб у всіх турнірах, відзначившись голом і 4 ассистами. Коноплянка зіграв за німецьку команду 19 матчів, в яких забив 1 гол і зробив 2 ассисти.
Поєдинок "Манчестер Сіті" - "Шальке" розпочнеться о 21:30 за київським часом. Перша гра між командами завершився перемогою "городян" - 3:2.
У паралельному матчі найсильнішого визначать "Ювентус" і "Атлетіко".