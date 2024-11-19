Ребров идет на третий заход. Тренер сборной Украины дважды в одиночку одолевал Албанию

"Сине-желтые" на пороге важнейшего поединка осени. Украинская сборная приехала в Тирану за победой, чтобы спастись от вылета в Дивизион C Лиги наций. Главная команда к нынешнему сезону турнира ни разу не проиграла балканским "орлам", а особые воспоминания о сборной Албании – у коуча Украины.

Впервые жребий свел две национальные команды в квалификации к чемпионату мира-1998. "Сине-желтые" под руководством Йожефа Сабо стартовали в отборе с двух побед – над Северной Ирландией и Португалией, а затем не уследили за Фернанду Коуту во втором матче против пиренейцев в Порту.

На март 1997-го был запланирован первый поединок с албанцами. Однако "орлам" пришлось принимать сборную Украины в испанской Гранаде. После крушения финансовых пирамид в январе в Тиране и ряде других городов вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки с захватом складов с оружием. Чтобы избежать гражданской войны, власти попросили ООН ввести миротворческий контингент.

Итак, весной было совсем не до футбола. В солнечной Андалусии команды обменялись моментами в первой половине. Беженар размял голкипера балканцев ударом со штрафного, а "орлы" вскоре ответили опасным ударом Коли мимо штанги. Затем Михайленко в падении пробил головой выше ворот.

Сборная Албании даже сумела забить, но офсайд Рраклли был слишком очевидным, поэтому гол не засчитали. В конце концов команда Сабо вышла вперед перед перерывом. Шевченко продрался по левому флангу, дошел до лицевой линии и отдал в центр штрафной на Реброва. Тот принял мяч, ложным движением убрал кипера и отправил мяч в сетку. Этот забитый мяч оказался единственным в поединке.

Второй матч команды сыграли в августе 1997 года. Посмотреть вживую на мчащуюся на премьерный Мундиаль команду на столичный НСК "Олимпийский" пришли 38 тысяч зрителей. На старте соперники обменялись дальними ударами – выстрел Калитвинцева заблокировал защитник, а попытка Джумбы после углового пошла значительно выше ворот.

Далее инициативой завладели "сине-желтые". Вот Калитвинцев сыграл в стенку с Ребровым на входе в штрафную, но отправил мяч мимо створа. Далее сам нападающий головой пробил в руки вратарю после навеса Лужного. Сборная Албании ответила неточным ударом Пачо с угла вратарского. Не забил и Максимов классным выстрелом под штангу, а Ребров дальним ударом не удивил голкипера.

Время шло, а мяч упрямо обходил сетку ворот балканцев. Настоящий кураж поймал страж ворот "орлов" Стракоша. Его персона – еще один мостик между теми поединками сборных и этого года: Фотак на тот момент воспитывал 2-летнего сына Томаша, который сейчас остается основным вратарем национальной команды. В течение одной атаки украинской сборной Стракоша-старший трижды (!) парировал удары в упор.

"Сине-желтые" устроили настоящий штурм ворот Албании. Вот Максимов не переиграл кипера головой. Дальше на добивании не смог пробить Косовский. Со второго этажа не переиграл Стракошу и Шевченко. Затем тот же Максимов пробил гораздо выше ворот.

Сабо отчаялся так, что выпустил третьего форварда на финальные минуты – Гецко. Но героем суждено было стать не ему. На 86-й минуте Ребров получил мяч перед штрафной и решил действовать сам; избежал одного оппонента, ушел в сторону от другого и в падении неожиданно для Стракоши пробил в ближний угол – 1:0 в итоге.

Такая трудовая победа позволила сборной Украины финишировать второй группе и пробиться в плей-офф квалификации. Там "сине-желтые", однако, уступили Хорватии. Но это уже другая история. Вес поединков 1997-го, конечно, больше. Однако сейчас умения Реброва уже на тренерской скамье могут обеспечить национальной команде достойное завершение тяжелого года.