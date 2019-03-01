Зінченко претендує на звання кращого гравця місяця в "Манчестер Сіті"

Фото: Олександр Зінченко (twitter.com/mancity)

Конкуренцію йому складуть Серхіо Агуеро і Рахім Стерлінг

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко претендує на звання кращого гравця команди в лютому. Про це повідомляється в Twitter англійського клубу.

За це звання він посперечається з нападниками Рахімом Стрелінгом і Серхіо Агуеро.

Зінченко зіграв п'ять матчів в лютому, відзначившись двома ассистами.

Нагадаємо, Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги.