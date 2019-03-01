Зінченко претендує на звання кращого гравця місяця в "Манчестер Сіті"

Конкуренцію йому складуть Серхіо Агуеро і Рахім Стерлінг
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко претендує на звання кращого гравця команди в лютому. Про це повідомляється в Twitter англійського клубу.
За це звання він посперечається з нападниками Рахімом Стрелінгом і Серхіо Агуеро.
Fantastic Februarys for these three but only one can be @EtihadAirways Player of the Month!— Manchester City (@ManCity) March 1, 2019
@Azinchenko17
@aguerosergiokun
@sterling7
VOTE NOW: https://t.co/oh1xjztjTj#mancity pic.twitter.com/Pvnv3CG0kA
Зінченко зіграв п'ять матчів в лютому, відзначившись двома ассистами.
Нагадаємо, Зінченко встановив досягнення серед українців в Кубку англійської Ліги.