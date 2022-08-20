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Зінченко в основі "Арсенала" долучився до розгрому "Борнмута"

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Субота 20 серпня 2022 21:40
Зінченко в основі "Арсенала" долучився до розгрому "Борнмута" Фото: Мартін Едегор за мить опиниться в обіймах партнерів (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою для лондонського "Арсенала" завершився виїзд до Борнмута в рамках 3-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Борнмут" – "Арсенал" – 0:3

Голи: Едегор, 5, 11, Саліба, 54

"Каноніри" взялися до справи зі стартових хвилин. Як наслідок, уже після стартового відрізку перемога лондонців фактично не викликала сумнівів. На 5-й хвилині Едегор вдало зіграв на добиванні після парируваного удару Мартінеллі.

Норвежець ще за п'ять хвилин оформив дубль. Вайт прострілив до центру штрафного майданчика з правого флангу, де Жезус прийняв м'яч, а його одноклубник потужно пробив з льоту – 0:2.

Добив "вишеньок" на старті другої половини Саліба. Оборонець оформив шедевр, якому б позаздрив кожен топ-форвард. Джака з кута штрафного відкинув назад під-удар центрбеку, а той лівою ефектно поклав наче рукою у дальню дев'ятку.

Українець Олександр Зінченко втретє поспіль вийшов у старті "Арсенала". Універсал збірної України провів на полі всі 90 хвилин.

Нагадаємо, що українець Миколенко провів увесь матч за "Евертон" проти "Ноттінгема".

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Олександр Зінченко Арсенал Чемпіонат Англії
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