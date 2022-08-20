"Евертон" Миколенка здобув перше очко в новому сезоні АПЛ

Урятувати нічию на останніх хвилинах домашнього матчу з "Ноттінгем Форест" у чемпіонаті Англії зумів ліверпульський "Евертон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Евертон" – "Ноттінгем Форест" – 1:1

Голи: Грей, 88 – Джонсон, 81

Головні події у двобої команди приберегли на фінальні 10 хвилин. Першими хід зробили "лісники". На 81-й гості реалізували свою нагоду – Пікфорд відбив перед собою удар когось із ноттінгемців, а Джонсон класно розібрався з кіпером на добиванні.

Однак, воротар "ірисок" зумів реабілітуватися за якихось сім хвилин. Він вчасно помітив ривок Грея на чужій половині та віддав зрячу передачу метрів на 60. Вінгер "Евертона" втік на побачення з Хендерсон і реалізував вихід віч-на-віч із ним.

У фінальні хвилини вирвати перемогу могли обидва колективи. Спершу "лісник" Єйтс пробив над поперечиною із меж штрафного майданчика. У відповідь мерсисайдець Гордон змарнував момент у ще одному побаченні з голкіпером. Зрештою, 1:1 став підсумковим результатом.

Українець Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті "Евертона". Фланговий оборонець провів на полі всі 90 хвилин і допоміг "ірискам" набрати перший пункт у сезоні 2022/23 англійської Прем'єр-ліги.