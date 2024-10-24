Украина ухудшила положение в рейтинге ФИФА: какое место заняла команда Реброва

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новую версию классификации сильнейших сборных планеты. Национальная команда Украины входит в топ-25 мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Сборная Украины опустилась на 25-е место в рейтинге ФИФА. "Сине-желтые" потеряла одну строчку по сравнению с сентябрем.

В октябре подопечные Сергея Реброва сыграли два поединка. Национальная команда Украины обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью с Чехией (1:1). Украинцев обошла сборная Австралии. Вплотную к "сине-желтым" приблизилась и Турция.

В первой пятерке классификации обошлось без изменений. Лидером рейтинга остаются чемпионы мира из Аргентины. Далее расположились сборные Франции, Испании, Англии и Бразилии. Национальная команда Португалии поднялась на 7-е место, а сборная Италии – на 9-е. Прогресс месяца продемонстрировала сборная Коморских островов – +10 позиций (108-е место).

Украина в Лиге наций 2024/25

Команда Реброва начала турнир двумя поражениями. В сентябре "сине-желтые" проиграли албанцам (1:2) и чехам (2:3).

В 3-м туре сборная Украины одержала первую победу, минимально обыграв Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Зато сразу три исполнителя – Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и Иван Калюжный – тогда дебютировали в составе национальной команды.

Украинская сборная перед ноябрьским циклом занимает последнее место в группе B1 с четырьмя очками. Однако подопечные Реброва сохранили шансы на повышение в классе. Для этого нужно побеждать Грузию (16 ноября) и Албанию (19 ноября) на выезде.