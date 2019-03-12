Зінченко і Коноплянка зіграють з перших хвилин матчу "Манчестер Сіті" - "Шальке"

Гравці збірної України потрапили в стартові склади своїх команд

Игроки национальной сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка попали в стартовые составы своих команд "Манчестер Сити" и "Шальке" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие заявки клубов.

Составы команд:

"Ман Сити": Эдерсон - Данило, Ляпорт, Уокер, Зинченко - Д. Сильва, Гюндоган, Б. Сильва - Сане, Агуєро, Стерлинг

Запасные: Мурич, Стоунз, Делф, Марез, Жезус, Фоден, Хамфрис

"Шальке": Ферманн - Стамбули, Сане, Брума - Маккенни, Сердар, Бенталеб, Ощипка - Бургшталлер, Эмболо, Коноплянка

Запасные: Нубель, Мендиль, Руды, Матондо, Кутуджу, Скршибски, Тошер

Для Александра это пятый поединок подряд в основном составе "горожан". Евгений же впервые за долгое время оказался в основе.

Зинченко в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах за английский клуб во всех турнирах, отметившись голом и 4 ассистами. Коноплянка сыграл за немецкую команду 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Поединок "Манчестер Сити" - "Шальке" начнется в 21:30 по киевскому времени. Первая игра между командами завершился победой "горожан" - 3:2.

В параллельном матче сильнейшего определят "Ювентус" и "Атлетико".