Ювентус - Атлетіко: анонс матчу

Фото: "Ювентус" - "Атлетіко" (twitter.com/atleti)

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Італійський "Ювентус" та іспанський "Атлетіко" зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають туринську команду беззаперечним фаворитом цього поєдинку, попри програш у першому матчі - 0:2.

12 березня 22:00

Турин, стадіон "Альянц Арена"

Перший матч не ряснів небезпечними моментами і цілком міг завершитися нульовою нічиєю, але голи уругвайських центральних захисників Хосе Марії Хіменеса і Дієго Годіна на 78 і 83 хвилинах помітно ускладнили завдання "Ювентуса", якому тепер необхідно переконливо обігравати "Атлетіко" в Турині.

"Ювентусу", який два останніх розіграшу Ліги чемпіонів завершував поразками від іспанських клубів, необхідно створити майже неможливе, адже "Атлетіко" не програвав в Італії більш семи років.

За останні п'ять років обидва суперники по два рази грали в фіналі. "Атлетіко" в 2014 і 2016 роках поступився найлютішим ворогам з "Реала". "Юве" в 2015 програв "Барселоні", а через два роки - "Реалу".

У "Ювентуса", як і раніше, відсутні Хуан Куадрадо і Самі Хедіра. Також не зіграють Де Шільйо, Алекс Сандро, Барцальї та Дуглас Коста. "Атлетіко" не зможе розраховувати на дискваліфікованих Томаса та Дієго Косту, а Філіпе Луїс та Тео Ернандес травмовані.

Орієнтовні склади:

"Ювентус": Щенсни; Касерес, Бонуччі, К'єлліні; Федеріко Бернардескі, Джан, Пьянич, Матюйді, Канселье; Манджукич, Роналду

"Атлетіко": Облак; Аріас, Хіменес, Годін, Хуанфран; Коке, Родріго, Сауль, Лемар; Грізманн, Мората