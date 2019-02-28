Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії

Українець зіграв необхідний мінімум матчів в чемпіонаті

Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в матче 28 тура чемпионата Англии помог команде обыграть "Вест Хэм" со счетом 1:0. Как сообщает iSport.ua, эта встреча стала для 22-летнего футболиста уже пятой в текущем сезоне Премьер-лиги и во всех он вышел в стартовом составе.

Таким образом, он заслужил право получить медаль чемпионата. Для того, чтобы получить медаль АПЛ, нужно провести минимум 5 матчей в составе команды чемпиона.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 68 баллов после 28 туров. Команда отстает от лидирующего "Ливерпуля" на одно очко и опережая на 8 идущий третьим "Тоттенхэм".

Напомним, Зинченко установил достижения среди украинский в Кубке английской Лиги.