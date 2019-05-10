Зінченко ще не погодив умови нового контракту з "Ман Сіті"

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів, що ще не погодив умови нового контракту з клубом. Про це гравець розповів в інтерв'ю Manchester City Ukraine.

"Я ще нічого не то, що не обговорював або домовився. Просто все на стадії переговорів, не більше того. Мені навіть нічого відкривати. Це перебільшено, що я погодив всі умови контракту.

Щасливий бути тут. У мене ще є кілька років контракту з клубом, за який я готовий щодня виходити, боротися. Просто це мій обов'язок бути тут. А з приводу продовження контракту, це все поки на рівні розмов, не більше того ", - сказав Зінченко.

У цьому сезоні Зінченко зіграв 27 матчів, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Чинний контракт українця з "Ман Сіті" закінчується влітку 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Манчестер Сіті" запропонує Зінченку нову угоду на поліпшених умовах.