Зинченко в дерби Лондона, титул для "Ред Булла" и оппонент Усику: анонс выходных в спорте

Боксерский поединок Чжана Чжилэя и Джо Джойса, японский этап Формулы-1, дерби Северного Лондона и Мадрида, а также теннисная битва Европы и мира состоятся в грядущем уикенде.

Чжилэй – Джойс

24 сентября, 00:30, Лондон, "Уэмбли", трансляция на территории Украины не запланирована

Китайский и британский боксеры во второй раз сойдутся в ринге. Временный чемпион по версии WBO в хевивейте Чжилэй предоставит Джойсу возможность взять реванш за весеннее поражение. Тогда возрастной китаец победил британца техническим нокаутом в 6-м раунде. Победитель боя пополнит ряды претендентов на титульный поединок с украинцем Усиком.

Гран-при Японии

24 сентября, 08:00, Судзука, "Трасса Сузука", телетрансляция на Setanta Sports

После провального выступления в Сингапуре "Ред Булл" постарается доказать собственное лидерство в пелотоне. Австрийская конюшня уже в воскресенье может досрочно завоевать Кубок конструкторов. Для этого нидерландцу Ферстаппену и мексиканцу Пересу достаточно вдвоем финишировать в топ-5. "Феррари", "Мерседес" и даже "Макларен" попытаются отсрочить их триумф.

Фото: Макс Ферстаппен приложит максимум усилий для досрочного завоевания титула (twitter.com/redbullracing)

"Арсенал" – "Тоттенхэм"

24 сентября, 16:00, Лондон, "Эмирейтс", телетрансляция на Setanta Sports

Нечасто "канониры" и "шпоры" подходят к дерби Северного Лондона в равных условиях. В этом году звезды сошлись – обе команды имеют в активе по 13 очков за пять стартовых туров и еще не проигрывали в нынешнем сезоне. В прошлой кампании Зинченко сотоварищи выиграли дерби дважды. Эти обстоятельства делают футбольное свидание Микеля Артеты и Анге Постекоглу центральным в АПЛ.

"Атлетико" – "Реал"

24 сентября, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополитано", трансляция на MEGOGO

Мадридское дерби постарается отвоевать внимание у поклонников принципиальных противостояний. "Реал" начал сезон с феноменальных шести побед во всех турнирах. Летний новичок Беллингем завоевал сердца инчас и наполнил среднюю линию "сливочных" новым смыслом. Впрочем, особенность дерби в том, что предыдущие победы отходят на второй план. "Атлетико" даст горячий прием.

Фото: Джуд Беллингем когда-нибудь получит "Золотой мяч" (twitter.com/realmadrid)

Кубок Лейвера. Мир – Европа

24 сентября, 23:30, Ванкувер, "Роджерс Арена", телетрансляция на Eurosport 1

Элитный теннисный турнир в этом году обойдется без галактических звезд вроде Джоковича, Алькараса или Надаля. Однако поединок европейской и мировой команд станет прекрасной возможностью посмотреть вблизи на нескольких кандидатов в герои ближайших лет. К примеру, норвежца Рууда, француза Фиса либо американца Шелтона.