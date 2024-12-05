"Зимнюю єПідтримку" оформили почти 5 млн человек

Почти 5 миллионов человек подали заявки через "Дію" на оформление "Зимней єПідтримки". Со вчера кроме "Дія" к программе присоединилась и Укрпочта. В частности, через Укрпочту получить помощь смогут пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы.

"Уже почти 5 миллионов украинцев дали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки". И сегодня же вошла в программу Укрпочта: это будет еще более 2 миллионов человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен", - отметил Зеленский.

Что известно о "Зимней єПідтримки"

Украинская программа "Зимняя єПідтримка" стартовала 1 декабря 2024 года. Сначала заявку можно было подать через приложение "Дія" , однако с 4 декабря помощь стала доступна через Укрпочту.

Чтобы подать заявку через приложение "Дія" : перейдите в раздел "Сервисы", выберите "Национальный кэшбек", затем "Зимняя єПідтримка" и нажмите кнопку "Начать". После чего нужно выбрать, для кого предназначена выплата (себя или ребенка). Далее укажите карту для зачисления средств. Если карты нет, "Дія" предложит открыть ее в банке-партнере. И последнее - проверьте данные и отправьте заявку.

Денежные средства засчитают в течение 10 дней. Израсходовать их можно до 31 декабря 2025 года.

Через "Укрпочту" тысячу могут получить пенсионеры в возрасте от 60 лет, люди с инвалидностью и все, кто получает пенсионные и социальные выплаты по почте. О выплате средств работники "Укрпочты" сообщат при получении пенсии или социальной помощи в декабре.