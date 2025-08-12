Зимнее поступление в вузы и не только: Зеленский анонсировал изменения для студентов

По словам президента, нововведение позволит абитуриентам не ждать целый год, если по каким-то причинам они не смогли поступить во время летней кампании.

"Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось пройти по конкурсу. Были и другие предложения - на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", - сказал Зеленский.

Президент поручил правительству проработать эти предложения и подготовить соответствующие решения.

Среди других идей - повышение стипендий для всех студентов с 2026 года. Как подчеркнул Зеленский, такое решение давно не принимали, и оно должно стать важным шагом поддержки молодежи.