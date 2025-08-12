RU

Зимнее поступление в вузы и не только: Зеленский анонсировал изменения для студентов

Фото: В Украине могут ввести зимнюю вступительную капманию (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.

Об этом глава государства рассказал во время форума "Молодежь здесь", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости.LIVE".

По словам президента, нововведение позволит абитуриентам не ждать целый год, если по каким-то причинам они не смогли поступить во время летней кампании.

"Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось пройти по конкурсу. Были и другие предложения - на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы", - сказал Зеленский.

Президент поручил правительству проработать эти предложения и подготовить соответствующие решения.

Среди других идей - повышение стипендий для всех студентов с 2026 года. Как подчеркнул Зеленский, такое решение давно не принимали, и оно должно стать важным шагом поддержки молодежи.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 сентября 2025 года в Украине повысят размер президентских академических стипендий. Так, ученики ПТУ будут получать 6 320 гривен, студенты колледжей - 7 600 гривен, вузов - 10 000 гривен, аспиранты - 23 700 гривен. Изменения не касаются других видов стипендий

Также мы рассказывали, что в Украине студенты могут поехать за границу на один семестр по программам академической мобильности, но только после прохождения конкурса. За последние два года Минобразования выдало более 4 тысяч таких разрешений, и только 8 человек не вернулись вовремя. Это также касается преподавателей, выезжающих на конференции и повышение квалификации.

