Бюджетные варианты и не очень. Сколько стоит в этом сезоне покататься на лыжах в Карпатах

Цены на горнолыжный отдых в Карпатах зависят от курорта, а также сезона катания. Традиционно самая высокая стоимость на новогодние праздники, а дешевле всего – до середины декабря и после середины марта.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит покататься на лыжах в Карпатах в этом сезоне.

Буковель

Горнолыжный курорт имеет 62 трассы разных уровней, общая их протяженность составляет 68 км. Самый длинный спуск длиной более 2 км. В том числе есть 12 трасс для начинающих. Высокий сезон в Буковеле начинается уже 18 декабря.

В новогодний период цены на жилье стартуют от 3 382 грн за двухместный номер в 3-звездочном отеле "Bukovel". Стоимость проживания в отелях 4-звездочного уровня доходит до 12 280 грн в сутки.

Цены на ski-пассы в высокий период:

обзорный подъем – 350 грн

три часа – 1 100 грн

один день – 1 800 грн

четыре дня – 6 200 грн

неделя – 9 500 грн

Также можно взять в аренду снаряжение. Комплект: лыжи, палки, камуса, шлем, рюкзак, ботинки стоит 1 200 грн за день. Стоимость услуг инструктора – 200 грн за групповое занятие и 500 грн – за индивидуальное занятие.

Цены в заведениях питания также остаются довольно высокими. В среднем чай стоит от 80 грн, кофе от 100 грн, бульон – 185 грн, котлета фри – 255 грн, борщ – 300 грн, глинтвейн – 240 грн.

В Буковель удобно добираться на собственном авто и на "Укрзализныце" до Ворохты, Татарова и Ивано-Франковска. Цены на билеты из Киева в Татаров: 212 грн – плацкарт, 307 грн – купе, 1 429 грн – люкс.

Наличие снежного покрова на трассах в Буковеле можно проверить через веб-камеры онлайн.

Подъемник в Буковеле (фото: Getty Images)

Пилипец

Значительно дешевле обойдется отдых в Пилипце. В курорте есть трассы на горе Гимба общей длиной более 20 км, самая длинная из них имеет 4 км. Также есть 4 трассы на горе Жид Магура.

Стоимость жилья стартует от 650 грн за стандартный двухместный номер, дороже всего стоят домики из сруба – 4 500 грн за сутки.

Цены в сезоне 2024-2025:

разовый кресельный подъемник – 300 грн, льготный – 200 грн

абонемент на подъемник BikeParkга три часа – 500 грн, льготный – 400 грн

дневной абонемент на кресельный подъемник в Пилипце BikePark – 700 грн, льготный – 500 грн

абонемент на 2 дня BikePark – 1 300 грн, льготный – 900 грн

бугельный подъемник Пилипец – 600 грн за день

прокат лыж в Пилипце – от 100 грн

До курорта можно добраться на собственном авто или же "Укрзализныцей" до Воловца, а оттуда уже автобусом или на такси. Стоимость билетов из Киева 243 грн – плацкарт, 366 грн – купе, 1 188 грн – люкс.

Трассы в Пилипце (фото: karpaty.info)

Драгобрат

Драгобрат – самый высокогорный лыжный курорт в Украине, он расположен на 1300 – 1400 м над уровнем моря. Там обустроено 9 трасс, 5 из которых – низкой сложности. Самая большая трасса длиной 1,3 км.

Цены на проживание в двухместном номере стартуют от 1 440 грн в сутки, самые дорогие номера стоят 3 875 грн с завтраком.

Цены на подъемники:

одноразовый кресельный подъем на "Вершина Карпат" 1500 м – 200 грн, бугельный подъем на "Вершина Карпат" 800 м – 100 грн

абонемент на "Вершину Карпат": 60 юнитов – 480 грн, 100 юнитов – 730 грн, 200 юнитов – 1 280 грн, безлимит – 2 380 грн

бугельный "Драгобрат-1" 1000 м: одноразовый – 150 грн, 5 подъемов – 500 грн, 10 подъемов – 800 грн, 50 подъемов – 2 400 грн

В среднем стоимость аренды снаряжения стоит 150-300 грн в час. Туристы имеют возможность также арендовать снегоход за 4 тыс. грн в час.

До Драгобрата можно добраться на машине и оставить ее в поселке Ясиня, а уже оттуда заказать такси-внедорожник, поскольку не каждое авто пройдет по сугробам в горах. Также можно добраться до Ясиня "Укразализныцей". Стоимость билетов из Киева: 223 грн – плацкарт, 327 грн – купе, 1 546 грн – люкс.

Проверить заснеженность в Драгобрате можно через веб-камеры в режиме реального времени.

В Драгобрате 9 трасс разной сложности (фото: Dragobrat.biz )

Славско

В этом курорте отдыхающим предлагают много горнолыжных трасс различной сложности. На горе Тростян, высотой 1 235 метров, есть 11 трасс, их общая длина составляет 22 км. Еще три трассы есть на горе Погар и две на горе Кремень. А также в 8 км от Славско на горе Менчул есть еще 4 трассы.

Дешевле всего проживание обойдется в стандартном двухместном номере, цены на такое жилье стартуют от 540 грн. Дороже всего стоят виллы и домики с несколькими спальнями – такие сдают за 10 тыс. – 13,5 тыс. грн за сутки.

Цены на подъемники различаются, в зависимости от горы. В среднем одноразовый подъемник стоит от 50 грн, кресельная дорога от 210 грн, дневной абонемент 450 грн/530 грн (в будни и на праздники). Прокат снаряжения – от 100 грн в день.

Добраться на курорт можно на авто или "Укрзализныцей". Стоимость билетов из Киева: 347 грн – купе, 1 685 грн – люкс, интерсити: 758 грн – I класс и 520 грн – II класс.

В Славском много трасс различной сложности (фото: karpatium.com.ua)

Яблуница

В Яблунице 6 горнолыжных трасс, общей протяженностью 4 км, перепад высоты на них 280 метров. Этот курорт подойдет для начинающих лыжников, поскольку трассы на нем простые и хорошо подходят для обучения.

Цены на жилье стартуют от 500 грн за двухместный номер в сутки, дороже всего стоят домики на две-четыре спальни – 9 тыс. – 11, 7 тыс. грн за сутки.

Снаряжение сдают в аренду за 200 грн, сноуборд – 220 грн, сани – 100 грн в день. Стоимость услуг инструктора от 250 грн за час. Цен на этот сезон на подъемники пока в открытом доступе нет, в прошлом году одноразовый подъем стоил от 50 грн, дневной абонемент от 350 грн.

В Яблуницу удобно добраться из соседних железнодорожных станций, что в Ворохте и Ясине. Также в курорт можно доехать на авто. Билеты из Киева в Ворохту: 223 грн – плацкарт, 327 грн – купе, 1546 грн – люкс.

Добавим, что Яблуница расположена всего в 13 км от Буковеля, поэтому отдыхающие могу испытать трассы и на соседнем курорте.

Трассы в Яблунице подойдут для новичков (фото: karpatium.com.ua)