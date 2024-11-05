Зимние каникулы 2024: точные даты, когда будут отдыхать школьники

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект по повышению безопасности в школах во время военного положения. Инициатива, которую будет координировать МОН, предусматривает меры по защите учреждений среднего образования с более чем 200 учащимися, в том числе физической охраны, пропускного режима, дополнительного освещения, ограждения и усиленного присутствия полиции. Цель проекта – обеспечить контроль доступа на территорию школ и предотвратить проникновение посторонних лиц.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года обучение в украинских школах будет длиться в год дольше. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, 12-летняя система образования, внедренная в рамках реформы старшей школы, поможет лучше подготовить учащихся к поступлению в университеты. Также те, кто будет выбирать обучение в профессиональных колледжах, смогут выходить на рынок труда уже с готовой профессией.

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