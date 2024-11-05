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Зимние каникулы 2024: точные даты, когда будут отдыхать школьники

Фото: Зимние каникулы для школьников (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Некоторые украинские школы в этом году решили перенести осенние каникулы на зимний период, продлив зимние каникулы. Школы могут самостоятельно планировать учебный процесс, и некоторые из них приняли такое решение.

РБК-Украина рассказывает, когда начнутся и сколько будут продолжаться зимние каникулы в украинских школах.

Учебный год 2024-2025 в Украине продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины (МОН), в пределах этих дат школы могут в индивидуальном порядке определять структуру и продолжительность учебного процесса.

Ведомство рекомендует школам провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, но точные даты каждая школа может установить сама, учитывая эпидемическую ситуацию, состояние безопасности и наличие отопления в классах.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект по повышению безопасности в школах во время военного положения. Инициатива, которую будет координировать МОН, предусматривает меры по защите учреждений среднего образования с более чем 200 учащимися, в том числе физической охраны, пропускного режима, дополнительного освещения, ограждения и усиленного присутствия полиции. Цель проекта – обеспечить контроль доступа на территорию школ и предотвратить проникновение посторонних лиц.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года обучение в украинских школах будет длиться в год дольше. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, 12-летняя система образования, внедренная в рамках реформы старшей школы, поможет лучше подготовить учащихся к поступлению в университеты. Также те, кто будет выбирать обучение в профессиональных колледжах, смогут выходить на рынок труда уже с готовой профессией.

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