Зимняя работа в Украине: кого ищут чаще всего и где платят до 65 тысяч гривен

Зимой в Украине традиционно активизируется рынок сезонной занятости. Больше всего вакансий работодатели предлагают в строительстве, производстве, торговле и логистике, а также в сегменте работы без опыта для студентов и начинающих специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Лидером по количеству объявлений стала профессия разнорабочего в сфере строительства - работодатели разместили 828 вакансий с медианной зарплатой 23,9 тыс. гривен.
Второе место заняли вакансии из категории "Начало карьеры/студенты" - 460 объявлений. Именно они собрали больше всего отзывов, ведь часто не требуют опыта и предусматривают частичную занятость. Медианная зарплата в этой категории составляет 10 тыс. гривен.
В тройку лидеров также вошли строители - 312 вакансий с медианной зарплатой 42,5 тыс. гривен.
В категории "Производство/рабочие специальности" наибольшую активность зафиксировали в подкатегории "другое" - 244 объявления. Речь идет о вакансиях фасовщиков, складских работников, заправщиков, сортировщиков и других вспомогательных специальностей. Медианная зарплата здесь - 18,5 тыс. гривен.
В сфере торговли чаще всего ищут продавцов - 94 вакансии с медианной зарплатой 24,3 тыс. гривен.
В логистике и доставке больше всего объявлений приходится на водителей - 66 вакансий, медианная зарплата - 30 тыс. гривен.
Кроме разнорабочих, в зимний период сохраняется спрос и на более квалифицированные строительные профессии. В частности:
Аналитики отмечают, что сезонный рынок труда в преддверии зимы формируют прежде всего строительство, производство, торговля и логистика, а также вакансии для студентов и начинающих. Именно эти направления сосредотачивают больше всего объявлений и откликов, тогда как уровень оплаты существенно отличается в зависимости от профессии и формата занятости.
Ранее РБК-Украина писало о росте средней зарплаты в Украине в ноябре 2025 года, разнице в доходах между регионами и отраслями, а также о количестве официально занятых работников и задолженности по выплате зарплат.
Также мы рассказывали, что в Украине наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих - вакансий для сантехников, электриков и аварийных специалистов в несколько раз больше, чем кандидатов. Причины - война, миграция и мобилизация, а государство пытается закрыть нехватку кадров через профессиональное обучение, в том числе привлекая женщин.