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Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 11:07
Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що новий напад буде занадто дорого коштувати Росії. За його словами, не варто цього робити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

Завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб не було нової хвилі війни.

"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що США готуються до непередбачених обставин через ситуацію на кордоні з Україною.

Нагадаємо, міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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