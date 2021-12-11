Густий туман та ожеледиця: ДСНС попередила про порушення руху на дорогах 11 та 12 грудня

ДСНС попередила про порушення видимості в низці областей 11 та 12 грудня. Очікуються густий туман та ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вночі та вранці 11 грудня, очікується І рівень небезпечності у західних та Вінницькій областях. На дорогах можлива ожеледиця та погіршення видимості через туман (200-500 метрів).

12 грудня у західних областях вночі й вранці, окрім туману й ожеледиці, можливі значні опади у вигляді мокрого снігу.

На Прикарпатті того ж дня також очікується сильний мокрий сніг.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах", - додає пресслужба.