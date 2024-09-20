Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти

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Каким может быть дефицит электроэнергии

Распределенная генерация – до 1 ГВт дотянуть не удастся

Польский проект фактически "заморожен"

В правительстве сохраняют оптимизм

До начала отопительного сезона в Украине осталось меньше месяца. Но перспективы с энергообеспечением осенью и зимой пока не сильно радуют. Степень уязвимости энергосистемы крайне велика. И это подтверждают события последних недель.

12 сентября, после нескольких дней стабильного энергоснабжения, "Укрэнерго" пришлось прибегнуть к отключениям из-за пасмурной погоды и, соответственно, уменьшения солнечной генерации. Это указывает на то, что сейчас система работает практически на пределе.

В конце октября – начале ноября температура воздуха снизится, а потребление электроэнергии увеличится из-за активного использования нагревательных приборов. И вряд ли призывы экономить дадут эффект. Летом так и не удалось добиться существенного снижения потребления э/э за счет отказа от кондиционеров. На их долю приходилось от 1,5 до 3 ГВт, что составляло практически до четверти общего расхода электроэнергии в летнее время.

Зимой пик потребления существенно вырастет. Если летом он был на уровне 12 ГВт, то в отопительный сезон может подняться до 18 ГВт. Во всяком случае, такой показатель был прошлой зимой.

Международные эксперты предупреждают, что зимой в Украине может очень сложная ситуация с энергообеспечением. "Эта зима станет для нее (Украины, - ред.) самым суровым испытанием. Ситуация сейчас представляет собой одну из самых острых проблем энергетической безопасности в мире", – заявил глава Международного энергетического агентства (AIE) Фатих Бироль.

Каким может быть дефицит электроэнергии

Восстановить разрушенные объекты генерации мощностью более 9 ГВт к зиме никак не удастся. В компании ДТЭК, где в разной степени повреждены почти 90% тепловых электростанций, говорят, что по оптимистическому сценарию восстановить получится 50%.

Практически все гидроэлектростанции также получили повреждения от обстрелов. Полностью потеряна Каховская ГЭС (335 МВт), Днепровская ГЭС (почти 1,6 ГВт) не работает. Другие ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" находятся в процессе восстановления, сообщил директор компании Игорь Сирота. В общей сложности, по официальным оценкам, потеряно более 40% гидрогенерации.

Все ремонтные работы на атомных электростанциях планируют завершить до начала отопительного сезона. Таким образом, зимой должны будут работать все 9 блоков АЭС, подконтрольных Украине.

Если восстановительные работы по всем объектам будут проведены по максимуму, дефицит электроэнергии зимой может все равно составить до 35%, считают в компании Yasno. Если учитывать, что критическая инфраструктура должна снабжаться э/э без ограничений, то для населения эта цифра будет на уровне 50%, а потому отключения могут составить до 12 часов в сутки, заявил директор компании Сергей Коваленко.

Во время отключений света в Украине (фото: Getty Images)

Некоторые эксперты прогнозируют отключения и до 20 часов в сутки, о чем накануне заявили и в Мониторинговой миссии ООН. Но глава Минэнерго Герман Галущенко считает такие прогнозы безосновательными. "Если не будет ударов, которые критически отразятся на энергосистеме, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предусмотреть влияние на систему таких ударов на сегодняшний день сложно", – заявил Галущенко в начале сентября, выступая перед депутатами.

Воздержаться от пессимистических прогнозов попросил и премьер Денис Шмыгаль. "Никто сегодня не может сказать о 4 часах, 16 часах или совсем без отключений… Сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления абсолютно неправильно, и мы так делать не будем", – пояснил премьер.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что ситуация будет зависеть от погодных условий. "Не дай Бог 2-3 недели продержатся морозы 15-17 градусов, дефицит будет до 6 ГВт, если от 0 до +5, то дефицит составит 2-2,5 ГВт. И это при том, что все будет работать (объекты генерации и передачи э/э - ред.) более или менее без технических проблем", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Пожалуй, все же ключевые факторы, которые будут влиять на ситуацию – интенсивность обстрелов и уровень защиты объектов. Спрогнозировать активность россиян невозможно. А по поводу защиты объектов энергосистемы детальной информации в открытом доступе нет. Но, по словам экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, первый уровень защиты – габионы с песком (защищает от обломков снарядов) – установлен практически на всех объектах. Второй уровень – железобетонные конструкции для защиты от "Шахедов" – только на объектах "Укрэнерго". А строительство третьего уровня для защиты от ракет сейчас приостановлено из-за отсутствия средств.

Но даже установленная защита не дает гарантий целостности объектов. По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией, россияне стреляют достаточно метко. Уже были случаи, когда один"Шахед" пробивал заграждение, а второй практически беспрепятственно проходил в отверстие, которое образовалось, и поражал объект.

Распределенная генерация – до 1 ГВт дотянуть не удастся

Еще один фактор, который позволит увеличить устойчивость энергосистемы – наращивание распределенной генерации. То есть установка газопоршневых и газотурбинных генераторов. Первые обычно маломощные – до 10 МВт, вторые более мощные – до 60 МВт.

О планах нарастить до конца года 1 ГВт мощностей за счет таких миниэлектростанций Владимир Зеленский заявил в июне. В ближайшие годы объем такой генерации, по словам президента, может увеличиться до 4 ГВт. Но пока существенного прогресса в этом направлении не отмечается.

Владимир Зеленский выступает на Ukraine Recovery Conference 2024 (фото: president.gov.ua)

Инициатива реализуется на трех уровнях. Первый – оборудование закупают, устанавливают и вводят в эксплуатацию госкомпании: ОГТСУ, "Укрнафта", "Нафтогаз Украины" и "Энергоатом". Они занимаются крупными генераторными установками. И на сегодняшний день у этих компаний пока минимальный показатель. По словам Кудрицкого, на 12 сентября ими было установлено только 60 МВт альтернативной генерации. Лишь две компании установили по одному объекту. Причем все работы от закупки до запуска одного из них длились более полутора лет.

По информации источников издания, объем установленной мощности к концу года может быть в пределах 60-80 МВт – точные цифры никто не называет исходя из соображений безопасности.

Закупки техники госкомпании проводят через тендеры, которые пока не дают значимого результата. Представители этих компаний в неформальных разговорах с РБК-Украина отмечают необходимость отмены тендеров для таких закупок. Источники издания, знакомые с ситуацией, также говорят, что тендерные закупки надо отменять, поскольку это занимает много времени из-за соблюдения большого числа формальностей. Но пока РБК-Украина не удалось подтвердить в правительстве, что отмена тендеров планируется. Так что ожидать увеличения изменения ситуации по закупкам объектов малой генерации госкомпаниями оснований нет.

Второй уровень – оборудование закупают крупные частные компании. Они устанавливают альтернативные источники генерации прежде всего для своего производства. Обеспечив себя электроэнергией, они могут снизить нагрузку на общую энергосистему. Источники издания, знакомые с развитием событий в энергетике, ожидают, что частные компании до конца года смогут установить оборудование для генерации 200 МВт.

И третий уровень – установка миниэлектростанций в регионах. Этим уже занимаются Хмельницкий, Житомир и некоторые другие города. По оценке Харченко, регионы могут установить оборудование для генерации до 140 МВт, плюс Киев – до 120 МВт. Источники издания в энергетической сфере называют сопоставимые цифры.

В общей сложности из анонсируемого 1 ГВт мощности до конца года в лучшем случае может быть запущено лишь чуть больше половины. Активнее процесс пойдет уже в следующем году, говорят эксперты. 1 ГВт или даже больше распределенной генерации может быть запущено уже к следующему отопительному сезону.

Работы по восстановлению разрушенных объектов энергетики в Украине (фото: Getty Images)

Польский проект фактически "заморожен"

Немного улучшить ситуацию с электроэнергией могла инициатива польского премьера Дональда Туска. В июле он заявил, что Польша готова производить электроэнергию для Украины на своих ТЭС. Но пока никакий действий по реализации этого проекта нет. "По этому проекту нет ничего нового, кроме заявлений, которые были сделаны польской стороной еще летом", - сказал собеседник издания.

Надежд, что наладить производство электроэнергии для Украины все же удастся, практически нет. Собеседник РБК-Украина отметил, что вряд ли можно ожидать, что Еврокомиссия пойдет навстречу Польше и отменит налог на вредные выбросы, которые образуются во время работы ТЭС. К тому же для поставок электроэнергии нужно будет менять правила доступа к межгосударственному сечению. "Доступ предоставляется по конкурсу, а в данном случае надо будет давать постоянный доступ без какого-либо конкурса", – отметил собеседник издания.

Еще один путь небольшого увеличения электроэнергии в системе – импорт. Ожидалось, что в сентябре технические возможности для импорта увеличатся с 1,7 до 2,2 ГВт. Но пока решения ENTSO-E – европейской сети операторов – по этому вопросу нет. Да и особой необходимости сейчас в увеличении импорта тоже нет. Пока продавать электроэнергию в Украину не очень выгодно, поскольку ее цена в Европе выше.

"И это пока дестимулирующий фактор, чтобы поднимать вопрос об увеличении импорта", – сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией. Но он заверил, что в случае необходимости вопрос увеличения технических возможностей для поставок э/э до 2,2 ГВт будет решен за несколько дней.

В правительстве сохраняют оптимизм

Несмотря на риски обстрелов, нехватку генерации, а, возможно, еще и выход из строя отремонтированного оборудования, в правительстве сохраняют оптимизм. Чиновники прогнозируют, что до конца октября, а то и до начала ноября проблем с энергоснабжением не будет.

При оптимистическом сценарии, который в правительстве пока рассматривается как базовый, нынешнюю зиму удастся пройти как и прошлую – практически без отключений света. Они могут быть лишь в дни сильных морозов – выше 10 градусов. Об этом на условиях анонимности заявил один из высокопоставленных представителей Кабмина.

Аргументами в пользу такого прогноза были названы: высокий уровень защиты энергообъектов, ввод в эксплуатацию дополнительной генерации и увеличение импорта. Правда, пока позитивные ожидания не находят конкретного подтверждения за пределами правительственных кабинетов ни в экспертной среде, ни среди участников энергорынка.

В отрасли складывается впечатление, что власти, скорее, пытаются создать оптимистическую картинку к зиме. И чтобы подольше сохранить период "без отключений света" откладывают ремонт оборудования на одном из блоков Южноукраинской АЭС. На нем в конце августа после очередной атаки был поврежден циркуляционный насос, который предназначен для отвода тепла от активной зоны реактора.

Это техническая неисправность, которую в "Энергоатоме" назвали "замечанием" к работе одного из блоков, никак не влияет на ядерную безопасность работы объекта. Однако она не позволяет работать блоку на полную мощность, из-за чего он не дает в систему 400 МВт электроэнергии.

Чтобы насос отремонтировать, нужно несколько дней, но для этого реактор общей мощностью в 1 ГВт нужно будет полностью отключить, то есть сократить объем генерации еще на 600 МВт. А это риски дефицита в системе и необходимости минимальных отключений.

Несколько источников издания подтвердили, что принято решение провести ремонт насоса на блоке ЮУАЭС лишь после того, как будут завершены все плановые ремонты на других станциях. Отсрочка ремонта, несмотря на то, что с технической точки зрения это не оптимальный вариант, объясняется необходимостью как можно дольше не применять отключения электроэнергии.

Такой подход оправдан желанием сохранять, пока это возможно, бесперебойное электроснабжение.

Но откладывать ремонты, особенно в условиях непредсказуемой ситуации с обстрелами, довольно опасно. Во-первых, это нарушает регламент и увеличивает риски эксплуатации оборудования. Во-вторых, может усугубить ситуацию с отключениями в случае серьезных повреждений в системе из-за возможных обстрелов.