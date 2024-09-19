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Проект по поставкам польской электроэнергии Украине фактически "заморожен", - источник

Киев, Четверг 19 сентября 2024 06:00
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Проект по поставкам польской электроэнергии Украине фактически "заморожен", - источник Энергетические сети Украины (фото: Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Проект по производству электроэнергии Польшей для Украины на сегодняшний день так и не начали реализовывать, он находится практически в замороженном состоянии.

Об этом РБК-Украины сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"По этому проекту нет ничего нового, кроме заявлений, которые были сделаны польской стороной еще летом", - сказал собеседник издания.

О возможности производить электрпоэнергию для Украины на польских ТЭС заявил в июле премьер Польши Дональд Туск.

Идея заключалась в строительстве второй линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС, что позволило бы в перспективе увеличить пропускную способность для импорта вдвое - до 1,6 ГВт. Но при этом Польша хотела, чтобы Еврокомиссия отменила для производства электроэнергии с использованием угля налог на выбросы СО2.

Пока идея почти не имеет шансов на реализацию, отметил собеседник издания. "И технически (учитывая необходимость строительства новой линии - ред.), и политически она малореализуема", - сказал собеседник издания.

Он считает, что вряд ли можно ожидать, что ЕК пойдет навстречу Польше и отменит налог на вредные выбросы. К тому же, для целевых поставок электроэнергии нужно будет менять правила доступа к межгосударственному сечению. "Доступ предоставляется по конкурсу, а в данном случае надо будет давать постоянный доступ без какого-либо конкурса", - отметил собеседник издания.

РБК-Украина уже писало, что предложение, озвученное Туском, в первую очередь выгодно самой Польше, поскольку позволит увеличить превалирующую в стране угольную генерацию.

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Польша Электроэнергия
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