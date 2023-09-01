Есть три сценария. Будет ли в Украине зимой свет

Отразить реальную картину того, каким будет состояние энергетики Украины этой осенью и зимой сложно. Однако есть три сценария того, что будет со светом в зависимости от интенсивности обстрелов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что ожидает Украины осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

Первый сценарий (положительный)

При положительном сценарии, если обстрелов энергосистемы не будет, а план ремонтов будет выполнен, то рисков серьезных проблем практически не возникнет.

"Если обстрелов не будет, то можем говорить, что почти во всех случаях можно будет покрыть потребление и избежать масштабных отключений", - заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Правда, в этом случае риски минимизируются в зависимости от импорта электроэнергии. Но если дефицит будет небольшим, можно обойтись и аварийной помощью.

Однако такой сценарий маловероятен, поскольку по многим прогнозам и экспертов и представителей власти атаки россиян могут быть достаточно активными, в том числе на системы передачи э/э от тепловых и атомных электростанций.

При этом эксперты допускают риски стабилизационных отключений в прифронтовых районах, где восстановительные работы проводить сложно. Речь идет о частях районов Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Второй сценарий (реальный)

В случае если прогнозы по обстрелу оправдаются и масштабные атаки ракетами и дронами возобновятся, прогнозировать последствия сейчас довольно сложно. Поскольку все зависит от характера ударов и мест поражения.

"Спрогнозировать, что выйдет из строя, сложно", - заметил Кудрицкий.

И хотя, как говорят в энергокомпаниях, и в госструктурах, работа по защите энергообъектов проведена. Но замена поврежденных трансформаторов ведется и поставка большей части новой техники в Украину ожидается осенью.

Поэтому в случае повреждений работающих трансформаторов установка новых будет возможна в течение максимум двух недель, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Вместе с тем, уже в прошлом сезоне были отработаны механизмы изменения энергокоммуникаций и защита энергообъектов. Это должно помочь избежать долгосрочных перебоев в энергоснабжении.

Третий сценарий (худший)

Худшим сценарием еще в прошлом году рассматривался полный блекаут из-за массированных атак по энергосистеме. Речь идет о длительном отсутствии электроэнергии, если не по всей стране, то на ее большой части.

Но опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что сейчас такой вариант невозможен. К тому же, в украинской разведке не ожидают таких же массированных ударов, как в прошлом.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что максимально негативный сценарий мог быть реализован лишь в том случае, если бы Украина отказалась от восстановления разрушенных объектов, внешней помощи и отключила систему ПВО, отметил эксперт.

Поэтому самым плохим вариантом сейчас, по его мнению, может быть возвращение стабилизационных отключений по всей территории страны, которое пережили украинцы в прошлом году.

"При этом сохранится управляемость системой со стороны "Укрэнерго" и облэнерго, разрушенные объекты будут восстанавливаться медленно, будет нехватка оборудования из-за срывов его поставок", - отметил Рябцев. И даже такой сценарий маловероятен, считает он.

В итоге эксперты советуют украинцам проверить исправность бытовых генераторов и если нужно заменить их новыми, а также запастись аккумулирующими устройствами и автономными источниками света.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, что из-за массированных обстрелов войск РФ на украинские объекты энергетики осенью и зимой прошлого сезона Украина была вынуждена применять отключение света и вводить специальные графики ограничений.

И хотя ситуация позволяет не прибегать к таким графикам, но украинцев предупреждают, что наша страна в этом году может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Это в случае, если агрессор снова будет прибегать к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры.

В то же время, по прогнозам военных, РФ не сможет повторить прошлогодний сценарий. Как считают в Воздушных силах ВСУ и ГУР МО, применять к 100 ракетам россиянам уже не удастся. Поэтому противник может делать ставку на атаку дронами.

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