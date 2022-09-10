Зима визначить наше майбутнє. Зеленський відповів, коли буде перемога

За його словами, шлях до звільнення всієї української території з кожним днем стає все яснішим.

"Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності України і довгострокового забезпечення безпеки нашого народу. І знаємо, що пройти цей шлях - цілком реально", - зазначив президент.

Однак на цьому шляху є певні етапи, які не можна обійти.

"Це шлях від Харківської області, де зараз люди, які місяці пробули в окупації, зі сльозами щастя вітають українських воїнів... Шлях до наших міст і сіл, які ще чекають повернення українського прапора, а значить, повернення свободи і безпеки. Ми не можемо дозволити собі зупинитися", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що зараз всіх хвилює ключове питання, коли Україна пройде цей шлях і досягне перемоги.

"Відповідь на це питання може дати етап, який у нас прямо попереду. Я кажу відверто: це буде важкий етап. Ми повинні пережити цю зиму. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри в перемогу. Випробуванням для нашої витримки і єдності, нашої здатності захищати свободу і фундаментальні європейські цінності", - зазначив президент.

Зеленський пояснив, що Росія робить все, щоб протягом зими зломити спротив України, Європи і всього світу.

"Це її останній аргумент: жорстокість зимового періоду, яка повинна допомогти, коли не вистачає жорстокості людини. І ми маємо бути готові - не зламатися, не роз'єднатися, не зійти зі свого шляху. Попереду 90 днів, які вирішать більше ніж 30 років нашої незалежності. 90 днів, які вирішать більше всіх років існування Євросоюзу. Ця зима визначить наше майбутнє", - додав президент.