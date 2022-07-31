Росія не має шансів перемогти у війні проти України, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Потрібно триматися - на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність - і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, ЗСУ вдало відбили кілька атак ворога на Донбасі. Проте російські окупанти мають частковий успіх поблизу Авдіївки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.