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Росія не має шансів перемогти у війні проти України, - Зеленський

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Україна, Неділя 31 липня 2022 21:59
Росія не має шансів перемогти у війні проти України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Потрібно триматися - на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність - і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ЗСУ вдало відбили кілька атак ворога на Донбасі. Проте російські окупанти мають частковий успіх поблизу Авдіївки.

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Володимир Зеленський
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