Зима близько: куди українці поїдуть на новорічний відпочинок і скільки це коштує

Куди податися: гори і екзотика

Стрибки на валютному ринку у попередні роки привчили українців використовувати можливості раннього бронювання і планувати зимовий відпочинок влітку, а літній – взимку.

У цьому році полювання за цікавими пропозиціями по гірськолижним курортам почалося ще на початку червня, запевняють туроператори. "Готелі мають обмежений номерний фонд, тому хороші варіанти бронюються заздалегідь", – пояснює комерційний директор компанії Tez Tour Ukraine Аркадій Маслов.

У представницькому сегменті українці цікавляться турами на гірськолижні курорти у таких країнах, як Австрія, Італія і Франція. Тоді як в економ-сегменті затребувані тури у Польщу, Словаччину та Болгарію.

Морське узбережжя також цікавить українців для відпочинку на Новий рік. Ці напрямки наші туристи почали активно бронювати з початку осені. Традиційно популярними залишаються пакети у форматі "все включено" в Єгипет. Також затребувані поїздки в ОАЕ, Грецію і Туреччину.

"З'явилася цікава для українців новинка – Оман. Ця країна набирає популярність серед наших громадян. Оман хороший м'яким кліматом, пристойним рівнем готелів, цікавими екскурсійними програмами", – розповідає голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Мандрівники з України також люблять відпочивати в екзотичних країнах, пояснюють у туркомпаніях. Тут улюбленими місцями відпочинку в українців залишаються не тільки відносно економні курорти Таїланду і Шрі-Ланки, але і більш дорогі варіанти поїздок на Мальдіви, Сейшели або Маврикій.

У тих, хто планує провести новорічні свята на батьківщині, у першу чергу, попитом користуються гірськолижні курорти Карпат. Серед іншого, відпочиваючим цікаві Буковель та Славське. Їдуть люди і на курорти Львівської області – у Трускавець та Східницю. Крім того, вже зараз активно купують тури у Закарпатті – у Поляну і Сваляву.

"З точки зору екскурсійних маршрутів буде затребуваний Львів. Набирає популярність і Одеса. Чернівці також користуються попитом, так як у цьому напрямку почало ходити більше поїздів", – уточнив Володимир Царук.

Бюджет поїздки: тури на будь-який гаманець

За оцінками експертів, якщо подружня пара вирішить відпочити новорічний тиждень за кордоном, такий тур на морському узбережжі обійдеться у середньому 1600-2000 євро.

Тоді як на відпочинок, наприклад, на закордонному гірськолижному курорті потрібно буде витратити від 3000 євро. Тижневий відпочинок в Україні двом мандрівникам обійдеться трохи дешевше порівняно із закордоном.

"Тиждень новорічного відпочинку в апартаментах в Одесі буде коштувати 240-350 доларів. А готелі рівня від трьох зірок і вище виявляться дорожче – 340-600 доларів. Якщо на цей період бронювати готель у Славському, доведеться заплатити 600-730 доларів. А відпочинок в Буковелі обійдеться в 900-1400 доларів. Тим часом апартаменти або готелі в центрі Львова тягнуть вже на 700-800 доларів. А готель рівня чотири зірки в цьому ж місті обійдеться в 950-1200 доларів", – перераховує директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Але потрібно враховувати, що у згаданих вище цінах йдеться лише про проживання та сніданки. Тому у цей бюджет треба ще додати витрати на дорогу (у середньому 2-6 тис. гривень), обіди-вечері (в середньому 5-6 тис. гривень), і дрібні витрати. Отже, тижневий відпочинок на Новий рік в Україні парі може обійтися щонайменше у 13-15 тис. гривень.

Щоб не переплачувати за тури на Новий рік, експерти рекомендують скористатися процедурою раннього бронювання, оскільки ближче до дати вильоту турпутівки дорожчають.

"Якщо туристи чітко розуміють, як саме хочуть відпочити на Новий рік, то, природно, бронюють готелі завчасно. Так як під Новий рік пропозицій, згідно їх запитам, може вже не бути", – пояснює Аркадій Маслов.

Формат раннього бронювання передбачає оформлення турпакету мінімум за три місяці до вильоту. "Тоді можна заощадити 10-30 відсотків від вартості проживання", – уточнив Маслов.

Крім того, у туркомпаніях запевняють, що туристам краще не розраховувати на можливість заощадити на вартості новорічного туру, очікуючи гарячі пропозиції. За словами експертів, для багатьох компаній цей варіант давно є звичайним маркетинговим ходом.

"Зараз на ринку немає жорсткої конкуренції. Всі компанії знизили ризики до мінімуму. Ніхто не замовляє величезну кількість місць у готелях. Тому не варто очікувати різкого падіння продажних цін. Звичайно, хтось із туристів в останній момент може відмовитися від туру, але ці варіанти не будуть сильно дешевше тих пропозицій, що присутні восени", – попереджає Ігор Голубаха.

Вигідно придбати новорічний тур за кордон дозволяє не тільки раннє бронювання, але і його стопроцентна оплата, оскільки курс інвалюти зараз стабільний по відношенню до гривні.

"Краще зразу викуповувати путівку, а не 50 відсотків від її вартості. Оскільки долар-євро може вирости у прив'язці до гривні. Тоді вартість пакета, що залишилася, також зросте, тому що розрахунки здійснюються у гривнях за курсом НБУ", – уточнює Володимир Царук.

Заощадити більше на зимовому відпочинку можна, забронювавши тур на низький сезон. Приміром, до новорічних свят у середині грудня, або вже після різдвяних канікул у січні. "Як правило, в цей час попит низький, і тури суттєво дешевшають", – говорить Аркадій Маслов.

У цілому, в цьому році виїзний туризм може зрости на 15-20%, вважає Царук, адже зростання зарплат і зміцнення нацвалюти дозволили поліпшити купівельну спроможність населення.

"Учасники ринку справляються з цим попитом, так як збільшується кількість чартерних рейсів, особливо в європейському напрямку. Також зросла кількість бюджетних перевізників, якими літає теж багато туристів", – резюмував експерт.