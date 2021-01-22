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Зідан захворів коронавірусом

Автор: Вера Олейник

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан захворів на коронавірус. Тест фахівця на наявність інфекції дав позитивний результат.

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Про це повідомляє пресслужба клубу.

Швидше за все в найближчих поєдинках він не зможе керувати командою на полі.

У наступному турі 23 січня "королівський клуб" зіграє проти "Алавеса" в рамках чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, в останньому поєдинку мадридський клуб сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії на стадії 1/16 фіналу, програвши "Алькояно", який виступає в третьому дивізіоні.

Після цієї поразки іспанські ЗМІ знову порушили питання про відставку наставника. Проте наголошується, що провал в Кубку Іспанії не вплинув на настрій керівників клубу щодо Зідана.

Вони як і раніше хочуть дочекатися кінця сезону, щоб оцінювати результати команди за підсумками її виступу в головних турнірах - Примері і Лізі чемпіонів. Сам французький фахівець теж не має наміру подавати у відставку.

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