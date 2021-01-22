Зидан заразился коронавирусом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заболел коронавирусом. Тест специалиста на наличие инфекции дал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Никаких других подробностей в заявлении не приводится. Скорее всего в ближайших поединках наставник не сможет руководить командой на поле.

В следующем туре 23 января "королевский клуб" сыграет против "Алавеса" в рамках чемпионата Испании.

Напомним, в последнем поединке мадридский клуб сенсационно вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала, проиграв выступающему в третьем дивизионе "Алькояно".

После этого поражения испанские СМИ вновь подняли вопрос об отставке наставника. Однако отмечается, что провал в Кубке Испании не повлиял на настрой руководителей клуба в отношении Зидана.

Они по-прежнему хотят дождаться конца сезона, чтобы оценивать результаты команды по итогам ее выступления в главных турнирах - Примере и Лиге чемпионов. Сам французский специалист тоже не намерен подавать в отставку.