Зидан отклонил предложение с исторической родины

На 51-летнего специалиста с предложением вышла Алжирская федерация футбола. Местная сборная бесславно вылетела из Кубка африканских наций после группового этапа.

Зидан отклонил первое предложение занять пост, ставший вакантным после увольнения Джамеля Бельмади. Алжирские функционеры готовят новый запрос, пытаясь привлечь уважаемых спонсоров. Определенное давление на тренера оказывает и окружение.

Зидан после отставки из "Реала" летом 2021-го имел несколько предложений от сборных. В частности, он мог возглавить США и Бразилию, но готов ждать предложения от национальной команды Франции. Запасные варианты для Алжира – Эрве Ренар, Вахид Халилходжич, Хорхе Сампаоли и Владимир Петкович.

Кто такой Зинедин Зидан

Уроженец Марселя, родители футболиста эмигрировали из Алжира. Принадлежит к кабилам – берберскому народу Севера Африки.

Воспитанник "Канна" также защищал цвета "Бордо", туринского "Ювентуса" и "Реала". Дважды стал чемпионом Италии, завоевал Суперкубок Италии, два Суперкубка УЕФА, два Интерконтинентальных кубка, выиграл титул Ла Лиги, два Суперкубка Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2001/02. Со сборной Франции стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000).

Завоевал "Золотой мяч-1998". Завершил карьеру после удаления в финале ЧМ-2006 после провокации Марко Матерацци. Стал помощником Карло Анчелотти в "Реале", тренировал дубль мадридцев, а в 2016-2018 и 2019-2021 гг. работал с первой командой "сливочных". Королевский клуб с ним во главе выиграл 2 титула Ла Лиги, два Суперкубка Испании, 3 кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и победил на двух Клубных чемпионатах мира.