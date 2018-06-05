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Зідан міг покинути "Реал" через розбіжності з Пересом

НовиниСпорт    05.06.2018 - 11:55
Фото: Перес і Зідан (realmadrid.com)
Фото: Перес і Зідан (realmadrid.com)

Наставник і керівник "вершкових" не змогли домовитися про трансфери

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан залишив клуб через розбіжності з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом. Про це повідомляє The Mirror.

За інформацією джерела, Зідан просив придбати півзахисника лондонського "Челсі" Едена Азара, щоб посилити команду для перемоги в чемпіонаті Іспанії в наступному сезоні, але Перес відмовився здійснити трансфер. Замість цього президент "Реала" був націлений на покупку голкіпера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, але французький фахівець був задоволений основним воротарем мадридців Кейлор Навас.

Нагадаємо, Зідан очолював "Реал" з січня 2016 року і залишив посаду 31 травня 2018. Під його керівництвом команда тричі поспіль виграла Лігу чемпіонів, двічі стала переможцем Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу, по разу виграла чемпіонат і Суперкубок Іспанії.

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Теги публікації: Реал, трансферы, тренер, Зинедин Зидан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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