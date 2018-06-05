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Зидан мог покинуть "Реал" из-за разногласий с Пересом

НовостиСпорт    05.06.2018 - 11:55
Фото: Перес и Зидан (realmadrid.com)
Фото: Перес и Зидан (realmadrid.com)

Наставник и руководитель "сливочных" не смогли договориться о трансферах

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул клуб из-за разногласий с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, Зидан просил приобрести полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, чтобы усилить команду для победы в чемпионате Испании в следующем сезоне, но Перес отказался совершить трансфер. Вместо этого президент "Реала" был нацелен на покупку голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа, но французский специалист был доволен основным вратарем мадридцев Кейлором Навасом.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с января 2016 года и покинул пост 31 мая 2018. Под его руководством команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов, дважды стала победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, по разу выиграла чемпионат и Суперкубок Испании. 

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Теги публикации: Реал, трансферы, тренер, Зинедин Зидан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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