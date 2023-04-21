RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собрали кучу солдат и техники. В Мариуполе оккупанты надумали снять "кино"

Фото: в Мариуполе оккупанты надумали снять "кино" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе оккупанты перекрыли выход к морю и достигли туда кучу техники и личного состава. Россияне планируют снять "кино".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Левобережье. Прямо сейчас оккупанты перекрыли выход к морю и проход по Морскому бульвару от кафе "Ивушка". Куча солдат и техники", - написал Андрющенко.

По его словам, "съемки" у россиян запланированы сегодня до 19:00.

"Левобережье. Сегодня ваше время ПТСР. Стрельба. Взрывы. Все, как любят оккупанты. Вот бы кара небесная пришла. Вот бы было кино. Потому что вся техника (включая танки) настоящая, не бутафорная", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что в Мариуполе оккупанты окрашивают дома без квартир для "нормального вида".

Также сообщалось, что россияне перебрасывают танки через Мариуполь в направлении Бердянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь