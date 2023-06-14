Из освобожденных сел Донецкой области эвакуировали 31 человека, - ОВА

"Сейчас проходит эвакуация населения, оставшегося в этих населенных пунктах. Общее количество людей, которые доставлены в места, где им оказывается медицинская, психологическая помощь, продукты питания, составляет 30 человек из указанных населенных пунктов, из них один человек с инвалидностью", - сказал Кириленко.

Он отметил, что для эвакуированных людей, а это в основном пожилые люди, подготовлены места для их длительного пребывания за пределами области. Потому что нет ни одного населенного пункта в регионе, чтобы жизнь и здоровье жителей были бы в безопасности.

"Речь не идет - кто хочет ехать, кто не хочет, всех забираем и эвакуируем. Сначала эвакуируем в определенный стабилизационный пункт на территории области, где им оказывается помощь, и дальше уже за пределы области", - уточнил глава ОВА.

ВСУ освободили семь населенных пунктов

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Ранее Сухопутные войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

Позже Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об освобождении соседнего населенного пункта Нескучное.

По словам главы ОВА Павла Кириленко, украинские защитники продвигаются в Волновахском районе Донецкой области. Тенденция наступления ВСУ хорошая.

В целом Вооруженные силы Украины за последние три дня продвинулись по некоторым направлениям от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 квадратных километров.