Тенденция хорошая. В Донецкой ОВА рассказали о продвижении ВСУ
Украинские защитники продвигаются в Волновахском районе Донецкой области. Тенденция наступления ВСУ хорошая.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
По его словам, в районе оккупированной Волновахи продолжаются ожесточенные бои с продвижением украинских сил. Кириленко не уточнил подробности, объяснив, что о конкретных успехах будет говориться военно-политическое руководство Украины.
"Ситуация стабильная. Тенденция наступления хорошая", - заявил Кириленко.
Он также отметил, что в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия, проходит зачистка оккупантов, которые скрываются. Речь идет о Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке.
"Перед стабилизационными мероприятиями идет зачистка этой территории, затем проведут разминирование по крайней мере проходных путей и будет продолжаться стабилизация", - добавил он.
скриншот deepstatemap.live
Успехи ВСУ
Украинские военные активизировали наступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на западе Донецкой области и востоке Запорожской области.
Кроме того, воины ВСУ контратакуют на флангах Бахмутского направления в Донецкой области.
По данным Генштаба, ВСУ за последние трое суток освободили около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях.
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