RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Со Stinger против российских самолетов. В ГПСУ рассказали о защитнике Бахмута "Гудзоне"

Иллюстративное фото: в ГПСУ рассказали о защитнике Бахмута "Гудзоне" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Оператор противозенитного ракетного комплекса Stinger с позывным "Гудзоном" сбил уже два российских самолета и был награжден ордером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В ГНСУ отмечают, что призвание защитника Бахмута - охотиться на вражеские штурмовики. В активе пограничника уже два сбитых самолета россиян: Су-24 и Су-25.

"У "Гудзона" на вражеские "СУшки" свой аргумент - Stinger", - отмечают пограничники.

Украинский военный также был награжден ордером Богдана Хмельницкого III степени и именным оружием.

Напомним, украинские десантники показали уничтожение российского танка в Луганской области.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников показал, как военные управляют французскими "колесными танками".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаВойна России против Украины