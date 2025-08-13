Не со складов. Как Украина получает военную помощь от ЕС: данные аналитиков

Согласно свежим данным Кильского института мировой экономики (Германия), значительная часть вооружений и техники, которую сейчас получает Киев, поступает не со складов, а непосредственно с конвейеров оборонных предприятий.

Это стало возможным благодаря расширению оборонного производства в Европе и изменению подхода США к предоставлению помощи.

Так, Вашингтон только в мае впервые за время новой администрации согласовал значительный экспорт оружия в Украину - но не в виде безвозмездной помощи, а в формате продаж, которые Киев должен оплачивать самостоятельно.

"Европа сейчас закупила больше оружия по новым оборонным контрактам, чем Соединенные Штаты, что свидетельствует о явном переходе от использования арсеналов к промышленному производству", - объясняет Таро Нишикава, руководитель Отслеживания поддержки Украины в КИСЕ.

Миллиарды из новых соглашений

Только за май и июнь 2025 года стоимость вновь произведенной техники в составе европейской помощи составила не менее 4,6 млрд евро из общей суммы 10,5 млрд евро военной поддержки. Эти данные охватывают как ЕС, так и Великобританию, Норвегию, Швейцарию и Исландию.

С момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году европейские заводы поставили Украине вооружения и боеприпасов на 35,1 млрд евро - больше, чем аналогичные поставки из США (30,7 млрд евро).

В 2024 году 59% всей военной помощи Европы Украине было обеспечено именно по контрактам с производителями, тогда как в 2022 году эта доля составляла лишь 11%. Причина - истощение арсеналов и быстрый рост производственных мощностей.

Лидеры помощи

Среди европейских доноров лидирует Германия с суммой 16,5 млрд евро, далее следуют Великобритания (13,8 млрд) и Дания (9,16 млрд). В мае Берлин анонсировал новый пакет на 5 млрд евро, включающий финансирование производства дальнобойных систем непосредственно в Украине.

Франция, несмотря на статус второй экономики ЕС и значительные оборонные ресурсы, занимает лишь шестое место (5,96 млрд евро). В марте президент Эммануэль Макрон объявил о пакете в 2 млрд евро с ПТРК, системами ПВО, авиационными ракетами и боеприпасами, а также с локализацией производства в Украине.

Новые горизонты финансирования

Европейские государства уже готовятся к новой масштабной программе SAFE Еврокомиссии - 150 млрд евро в формате кредитов на оборонные закупки. Страны должны до конца ноября подать детальные планы расходов.

Одним из примеров является Болгария, которая планирует направить средства SAFE на закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины в составе совместных контрактов с партнерами из ЕС.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы этот инструмент может стать ключевым в обеспечении Вооруженных сил Украины современным вооружением напрямую от производителей, а не с истощающихся складов.