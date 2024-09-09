Со скольки лет в Украине получают паспорт и обязательно ли вклеивать фото

Граждане Украины обязаны оформлять свои паспортные документы в определенном возрасте. Владельцы "паспортов-книжек" также должны вовремя вклеивать новые фотографии.
РБК-Украина рассказывает, какие правила касательно паспортных документов действуют во время военного положения в Украине.
Первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот паспорт выдается сроком 4 года.
"ID-карта будет необходима ребенку по достижении 14 лет в различных жизненных ситуациях, таких как регистрация места жительства, сдача экзаменов, оформление загранпаспорта и получение других услуг", - рассказала ранее в комментарии РБК-Украина директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
За оформление первого паспорта в 14 лет платить не нужно. За следующие паспорта, которые выдают на 10 лет, начиная с 18 лет, необходимо уплатить административный сбор. Оформление паспорта за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней – 874 грн.
Паспорт гражданина Украины образца 1994 (в виде книжки) не имеет конечной даты действия. Обладатели могут обменять эти паспорта на ID-карты по желанию.
Те, кто имеет паспорта образца 1994 года, должны вклеивать свои фото в 25 и 45 лет. Это необходимо сделать в течение месяца со дня достижения этого возраста.
Если фото не вклеить вовремя, то такой паспорт нужно заменить на ID-карту. Но во время войны эта норма не применяется.
"ID-карта выдается, если владелец паспорта не вклеил новое фото по достижении 25 или 45 лет в течение одного месяца, кроме случаев, когда достижение 25 или 45 летнего возраста произошло во время военного положения", - пояснила Наталья Шамрай.
Граждане Украины должны своевременно получать и обновлять свои паспортные документы:
Ответственность за нарушение этого требования предусмотрена ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Наказание за первое совершение такого нарушения будет предупреждение. Однако за повторное совершение в течение года такого нарушения будет наложено взыскание от 1 до 3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это – от 17 до 51 грн", - объясняла в комментарии РБК-Украина адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Она отметила, что на период действия военного положения действует норма, что если срок обновления паспортных документов наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после 24.02.2022, то такие документы являются действительными и подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.
Напомним, мы писали, с какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку. Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.
Также мы рассказывали, сколько стоит оформить загранпаспорт в ЦНАП.
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При написании материала использованы источники: сайт Государственной миграционной службы Украины, комментарии директора департамента предоставления административных услуг КГГА Наталии Шамрай и адвоката Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой.