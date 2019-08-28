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В Україні почала роботу нова податкова служба

Новини » Фінанси    28.08.2019 - 19:35
В Україні почала роботу нова податкова служба
Фото: голова ДПС Сергій Верланов (yur-gazeta com)

Нова податкова служба з'явилася в результаті поділу фіскальної служби

В Україні почала роботу нова Державна податкова служба, яка була створена в результаті поділу Державної фіскальної служби. Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів № 682-р про початок роботи ДПС було опубліковано 28 серпня на урядовому порталі.

"Кабінет міністрів передав ДПС функції з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, на початку березня уряд прийняв рішення про запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу україни та Державну податкову службу. На посаду голови ДПС був призначений Сергій Верланов.

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