Журналісти назвали Стадного "агентом" Квіта в Міносвіти

Колишній міністр освіти в уряді Арсенія Яценюка Сергій Квіт втрачає вплив у Міністерстві освіти і науки, у зв'язку з недавніми кадровими ротаціями у відомстві. Про це йдеться в сюжеті телеканалу NewsOne, передають "Українські новини".

Нагадаємо, 25 березня Любомира Мандзій була призначена тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки. З минулого року Мандзій працювала заступником колишнього міністра освіти і науки Ганни Новосад. Раніше Новосад на посаді змінив Юрій Полюхович.

Водночас, як повідомило видання, Сергій Квіт, який також раніше керував Києво-Могилянською академією, після відставки продовжував впливати на Міносвіти за часів перебування Лілії Гриневич і особливо Анни Новосад, яка раніше працює у нього радником.

Відзначається також, що при формуванні уряду Олексія Гончарука на посаду міністра освіти претендували одночасно Єгор Стадний і Ганна Новосад. В результаті міністром було призначено Новосад, а заступником Стадний.

Своєю чергою, журналісти відзначають, що Стадного вважають людиною з команди Сергія Квіта. Крім того, його дружина Ірина Шевченко координує фінанси в центрі CEDOS, яким керує Сергій Квіт.

"Стадний - останній агент Квіта в МОН. Найбільша неприємність для Квіта і Совсун - поразка в боротьбі за контроль над Києво-Могилянської академії, оскільки президентом був переобраний Андрій Мелешевич", - зазначає видання.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Кабінет Міністрів України призначив колишнього міністра освіти та науки України Сергія Квіта головою Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Пізніше НАЗЯВО запропонувало виключити директора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Різуна з членів галузевої експертної ради. Причиною стали його нібито "мотивована безініціативність" в питанні боротьби з плагіатом і "спроби пом'якшити обставини зняття плагіатних дисертацій".

Різун подібні дії агентства назвав адміністративним тиском і запідозрив у корупції.