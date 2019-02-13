Екс-глава МОН очолив Нацагентство з якості вищої освіти

Фото: Сергій Квіт (uacrisis.org)

Уряд призначив керівником агентства Сергія Квіта

Колишній міністр освіти і науки України Сергій Квіт очолив Національне агентство по забезпеченню якості вищої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів Оксани Маркарової.

За словами Маркарової, призначення Квіта було схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

"Сергій Квіт на посаді голови Національного агентства забезпечення якості вищої освіти - це перемога", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Україні запустили роботу Національного агентства щодо забезпечення якості вищої освіти в 2016 році.

Сергій Квіт очолював Міністерство освіти і науки України з лютого 2014 року по квітень 2016 року в першому і другому урядах Арсенія Яценюка. У новому уряді Володимира Гройсмана цей пост дістався Лілії Гриневич. Після його відставки президент Петро Порошенко призначив Квіта своїм позаштатним радником.

Зазначимо, перед відставкою уряду Яценюка роботу Міносвіти визнали незадовільною. Також його викрили в тому, що він не вказав у декларації за 2014 рік земельну ділянку в Ужгороді.