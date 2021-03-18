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США засудили арешт журналіста "Радіо Свобода" в Криму

Новость на русском → Крим, Четвер 18 березня 2021 10:40
США засудили арешт журналіста "Радіо Свобода" в Криму Фото: Владислав Єсипенко (кадр з відео youtube.com)
Автор: Андрій Козловський

Посольство США у Києві засудило арешт Росією в окупованому Криму Владислава Єсипенка, який є журналістом-фрілансером "Радіо Свобода". У відомстві назвали такі дії РФ незаконними.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

"Ми засуджуємо політично вмотивований арешт Росією журналіста Владислава Єсипенка в Криму. Російські незаконні окупанти не мають законних повноважень перешкоджати діяльності вільної преси, самовільно заарештовувати людей та відмовляти їм в належних судових процесах", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, 16 березня ФБС повідомила, що затримала в тимчасово окупованому Сімферополі Владислава Єсипенка, якого вони назвали "громадянином Російської Федерації". Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито "вилучили вибуховий пристрій".

Після цього, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії та вимагає звільнити журналіста.

"Незаконне затримання українського громадянина та усі подальші дії російської окупаційної адміністрації стали черговим прикладом політичного переслідування незгідних зі спробою анексії Криму та тиску на свободу слова", - зазначили в МЗС.

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