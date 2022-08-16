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Журналіст назвав можливу кількість техніки на авіабазі під Сімферополем під час вибухів

Фото: російський Су-25 (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У момент вибухів на військовій авіабазі в Гвардійському, біля окупованого Сімферополя, перебували близько 30 російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення розслідувача проекту Bellingcat Христо Грозєва у Twitter.

"Російські ЗМІ повідомляють про нову пожежу на авіабазі в Криму сьогодні, цього разу на військовому аеродромі в Гвардійському. На ньому розміщувалися 12 літаків Су-24М та 12 літаків Су-25СМ", - розповів він.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки". Тут, в Новофедорівці, дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

16 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

Пізніше в цей же день вибухи пролунали і на авіабазі у Гвардійському в Сімферопольському районі.

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Крим