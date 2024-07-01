Оккупанты в Херсонской области второй раз похитили местную журналистку: известно ли, что с ней
Российские захватчики во временно оккупированной Каховке Херсонской области похитили журналистку местной газеты Жанну Киселеву. Это уже второе похищение женщины оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Каховской городской территориальной громады.
Отмечается, что 27 июня захватчики забрали 56-летнюю Жанну Киселеву из собственной квартиры.
В настоящее время местонахождение женщины неизвестно.
По информации ГВА, российские военные уже похищали Жанну Киселеву в сентябре 2022 года и почти месяц удерживали ее "на подвале".
Следует заметить, что Жанна Киселева много лет возглавляла району газету "Каховская заря", боролась за ее разгосударствление. В 2020 году была избрана депутатом Каховского городского совета.
Российские войска убивают представителей СМИ
Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранения.
Ранее, 2 марта 2022 года, в результате российского ракетного удара по телебашне в Киеве погиб первый с начала войны работник СМИ.
А через несколько дней российские диверсанты обстреляли журналистов британского телеканала Sky News.
Кроме того, в Киевской области во время интервенции российских войск погиб фотограф и документалист Макс Левин.
Также оккупанты убили украинского военного журналиста Алексея Чубашева.
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