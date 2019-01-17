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Українка виграла золото короткої індивідуальної гонки IBU

Новини » Спорт    17.01.2019 - 16:34
Українка виграла золото короткої індивідуальної гонки IBU
Фото: Юлія Журавок (noc-ukr.org)

Cпорсменка тріумфувала в експериментальній гонці

Українська біатлоністка Юлія Журавок виграла золото короткої індивідуальної гонки на 12,5 км на етапі Кубка IBU в Арбер-Цвізель (Німеччина). Про це повідомляється в Twitter змагань.

Cпорсменка закрила всі мішені і виграла з гандикапом в більш ніж хвилину. Друге місце і третє місце зайняли шведки Шардін Слоф і Елізабет Гегберг.

Що стосується інших українок, то Марія Кручова з одним промахом в пасиві зайняла четверте місце. Яна Бондар після перших двох рубежів мала 4 промахи, проте в подальшому ідеально відпрацювала дві стрільби і зайняла 11 місце. Надія Бєлкіна промахнулася шість разів і зайняла 22 місце. Ще одна українка Ольга Абрамова не стартувала.

Зазначимо, що ця гонка стала експериментальною: за кожен промах спортсменам давали 45 секунд штрафу.

Результати гонки:
1. Юлія Журавок (0+0+0+0) 36:47,0
2. Шардін Слуф (0+0+0+1) +1:01,9
3. Елізабет Хогберг (0+0+2+1) +1:38,7
4. Марія Кручова (1+0+0+0) +2:11,4
...
11. Яна Бондар (1+3+0+0) +3:06,5
22. Надія Бєлкіна (1+2+3+0) +4:09,6

Нагадаємо, Журавок не була включена до складу жіночої збірної України з біатлону на п'ятий етап Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

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