В октябре ожидается сезонное оживление валютного рынка: как изменится курс доллара

"Это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в том числе аграриев)", - заявил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, резкого изменения курса ожидать не стоит, потому что НБУ имеет сильные позиции и достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать политику управляемой гибкости в формировании курса на межбанковском валютном рынке.

Крохмаль считает, что на фоне повышенного спроса может наблюдаться постепенный дрейф в сторону повышения курса доллара, но с высокой вероятностью рыночный диапазон останется в пределах 41,00-42,00 гривен за 1 доллар.

"Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет склонен к ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике", - отметил представитель банка.