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В октябре ожидается сезонное оживление валютного рынка: как изменится курс доллара

Фото: Курс доллара в октябре останется в диапазоне 41-42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В октябре предстоит традиционное сезонное оживление валютного рынка за счет больших объемов спроса и предложения. Однако резкого изменения курса доллара ожидать не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

"Это будет отражать традиционную для этого периода времени активизацию импортеров (прежде всего электроники и потребительских товаров), а также экспортеров (в том числе аграриев)", - заявил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, резкого изменения курса ожидать не стоит, потому что НБУ имеет сильные позиции и достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать политику управляемой гибкости в формировании курса на межбанковском валютном рынке.

Крохмаль считает, что на фоне повышенного спроса может наблюдаться постепенный дрейф в сторону повышения курса доллара, но с высокой вероятностью рыночный диапазон останется в пределах 41,00-42,00 гривен за 1 доллар.

"Учитывая ускорение инфляции и ряд инфляционных рисков, на которые НБУ обращает внимание, регулятор скорее будет склонен к ограничению девальвации, чтобы не повышать ценовое давление в экономике", - отметил представитель банка.

 

Напомним, курс доллара практически не изменился за последние два месяца. В августе он вырос с 41,02 до 41,19 грн/доллар, однако в сентябре снизился до 41,16 грн/доллар. В НБУ заявляют о достаточных резервах для поддержания баланса на рынке и недопущения резких колебаний.

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