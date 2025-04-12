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Что ждать от погоды на 12 апреля и Пасху? Синоптик дала прогноз

Украина, Суббота 12 апреля 2025 07:00
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Что ждать от погоды на 12 апреля и Пасху? Синоптик дала прогноз Фото: синоптик дала прогноз на 12 апреля в Украине (t.me/PohodaNatalka)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 апреля, тепло начнет постепенно возвращаться в Украину. На Пасху тоже будет хорошая погода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

12 апреля в Украине ожидается дневная температура воздуха +7...+12 градусов, в Луганской и Харьковской областях до +14 градусов", - рассказала она.

Ночью заморозки останутся лишь островками и уже постепенно будут исчезать.

"Преимущественно в большинстве областей будет без осадков, только днем на юго-востоке - остатки циклона с дождем, мокрым снегом и сильным ветром", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и ближайшие дни

В Киеве 12 апреля без осадков. Днем +7....+9 градусов. 13 апреля на Вербное воскресенье в Украине ожидаются солнечные +10...+15 градусов.

Предварительно, на Пасху будет тепло, +14....+20 градусов, но, как напомнила синоптик, прогноз еще потребует уточнения.

Погода в Украине

Утром 11 апреля в Украине заснежило, как и в предыдущие несколько дней. В некоторых регионах снег образовал сугробы до 16 см.

В частности, в Херсонской области из-за ухудшения погодных условий на дорогах образовалась гололедица. А в Николаеве троллейбусы и трамваи курсировали с задержками из-за осложненных погодных условий.

Снег шел и в Карпатах. Напомним, чтоукраинские горы засыпало снегом и утром 10 апреля. Сугробы местами в Карпатах тогда достигли метра.

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